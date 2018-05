Die Inflation in der Eurozone ist im Mai auf 1,9 Prozent gestiegen.

Wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte, war der Anstieg im Vergleich zu den 1,2 Prozent vom April vor allem auf die Zunahme der Öl- und Energiepreise zurückzuführen. Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an.



Die Zahl der registrierten Erwerbslosen in der Eurozone lag Eurostat zufolge im Mai bei 13,88 Millionen Menschen. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2008. Nach wie vor gibt es aber große Unterschiede in den einzelnen Euro-Ländern; so weisen Griechenland und Spanien weiterhin hohe Arbeitslosenquoten auf.

