Der Chef des Bundeskanzleramtes, Braun, hat Kritik der CSU zurückgewiesen, die Bundesregierung halte sich bei den Eurozonen-Reformen nicht an den Koalitionsvertrag.

Mit dem in Meseberg vorgeschlagenen Haushalt für die Euro-Zone habe man den im Koalitionsvertrag vereinbarten Investiv-Haushalt aufgegriffen, heißt es in einem Brief des CDU-Politikers an die Abgeordneten der Fraktionen von Union und SPD, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert.



Die CSU moniert die zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron vereinbarte "Meseberger Erklärung" aus der vergangenen Woche, die für

2021 ein Eurozonen-Budget im Rahmen der bisherigen Haushaltsstrukturen vorsieht. Die Höhe ist noch offen. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach in diesem Zusammenhang von einem Schattenhaushalt und dem Versuch, die Stabilität der Währung aufzuweichen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.