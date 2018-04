Die Finanzminister von Deutschland und Frankreich, Scholz und Le Maire, wollen zügig Pläne zu einer Reform der Eurozone ausarbeiten.

Man arbeite sehr hart darin, Lösungen zu finden, sagte Scholz beim Treffen mit den EU-Finanzministern in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Um die Währungsunion zu stärken, sei es absolut notwendig, dass Deutschland und Frankreich vorangingen. Le Maire meinte, beide Länder hätten dasselbe Ziel, nämlich eine robustere und stärker integrierte Eurozone. Er werde so bald wie möglich Scholz in Berlin treffen, um die Gespräche fortzuführen.



Frankreichs Präsident Macron hatte im vergangenen Jahr umfangreiche Reformpläne vorgestellt. Gemeinsame deutsch-französische Vorschläge sollen nun auf dem EU-Gipfel im Juni auf den Weg gebracht werden.

