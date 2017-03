Die Evangelische Kirche in Deutschland sucht für die kommenden Jahre tausende neue Pfarrer.

Eine Sprecherin des EKD-Kirchenamts sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, in den kommenden zehn bis 15 Jahren würden 30 bis 40 Prozent der Pfarrer in den Landeskirchen in den Ruhestand gehen. Die bisherige Zahl von Pfarramtsstudenten reiche aber nicht aus, um die Lücken zu füllen. Sie betonte, wer heute Pfarrer werden wolle, habe hervorragende Chancen, übernommen zu werden. Laut EKD sind derzeit in ihren Kirchen etwa 18.000 Pfarrerinnen und Pfarrer tätig.