Evangelische Landessynode im Rheinland Sich nicht von Ängsten lähmen lassen

Reformationsjahr, leere Kirchen, Flüchtlingshilfe - Themen der Synode der Rheinischen Landeskirche in Bad Neuenahr (picture alliance / dpa/ Julian Stratenschulte)

Zum Beginn der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat Präses Rekowski dazu aufgerufen, sich nicht von Ängsten lähmen zu lassen.

Es gebe keinen vor Terror geschützten Raum mehr, sagte Rekowski in Bad Neuenahr. Ängste etwa vor Gewalt, Terror, Fremdem oder dem Verlust der eigenen Identität dürften aber nicht das Handeln der Menschen bestimmen. Der katholische Bischof von Essen, Overbeck betonte unter Hinweis auf das Reformationsjahr, die beiden großen Kirchen stünden an der Schwelle zu einer neuen Gemeinsamkeit im Glauben. Es wachse die Einsicht, dass Christen in einer säkularen und sich radikal verändernden Welt nur noch gemeinsam glaubwürdige Zeugen des Evangeliums sein könnten. Als Beispiel nannte Overbeck die Herausforderungen in der Flüchtlingshilfe.