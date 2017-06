Ulrich Körtner ist Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien. Sein Buch "Für die Vernunft. Wider Moralisierung und Emotionalisierung in Politik und Kirche" wird Wellen schlagen. Denn er kritisiert gesinnungsethische Positionen, wie sie von den Kirchen in Deutschland vertreten werden. In den Kirchen gebe es zurzeit die Neigung, etwa in der Flüchtlingspolitik einseitig zu urteilen. Dem hält er entgegen: "Eine verantwortungsethische Position kann nicht darüber hinwegsehen, dass gerade der offene Verfassungsstaat ohne Grenzen und Begrenzungen nicht bestehen kann."

In der politischen Debatte werde immer entschiedener geurteilt, was richtig und falsch ist, und dabei außer Acht gelassen, dass es dazu auch andere christlich begründete Standpunkte geben könne. Das führe zu einer Re-Politisierung der Religion und einer Re-Theologisierung der Politik. Körtner wörtlich: "Sich aus hochmoralischen Gründen empören oder entrüsten zu dürfen, verschafft ein gutes Gefühl, enthält doch der moralische Imperativ die frohe Botschaft: Wir sind die Guten!"