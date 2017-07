Evolutionstheorie Darwin in der Schule unerwünscht

In vielen Ländern wird diskutiert, ob die Evolutionstheorie noch im Unterricht behandelt werden darf: In Polen könnte Darwin in den Lehrplänen schon bald nur noch ein Nischendasein fristen, das türkische Bildungsministerium hält den Stoff für "zu kontrovers" und in den USA protestieren Kreationisten. Wie sieht es in Deutschland aus?

