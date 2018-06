Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Herausforderungen der internationalen Politik von den europäischen Ländern mehr Zusammenhalt gefordert.

Wenn die EU stehen bleibe, werde sie im globalen Gefüge zerrieben, sagte Merkel in einer Grundsatzrede bei der Klausurtagung der Europäischen Volkspartei in München. Wenn Europa ein globaler Akteur sein wolle, dann müsse es sich auch so verhalten. Das erfordere Mühe, Mut und Entschlossenheit, und es koste auch Geld. Die Kanzlerin forderte erneut eine Reform der EU-Flüchtlingspolitik und einen Umbau der europäischen Institutionen, etwa durch die Schaffung eines europäischen Währungsfonds. Zudem plädierte sie für einen europäischen Sicherheitsrat zur Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik.



Bei der Klausur der EVP-Fraktion werden morgen der österreichische Bundeskanzler Kurz und EU-Haushaltskommissar Oettinger erwartet.

