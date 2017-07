Der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bahn, Grube, tritt eine Stelle bei der US-Investmentbank Lazard an.

Wie in New York mitgeteilt wurde, soll der 65-Jährige dort in leitender Funktion wichtige Klienten betreuen. Das 1848 gegründete Geldhaus Lazard hat Niederlassungen in 27 Ländern, in Deutschland ist es seit 1988 mit einem Sitz in Frankfurt am Main vertreten. Grube war Ende Januar nach fast acht Jahren an der Spitze der Deutschen Bahn zurückgetreten. Grund waren Differenzen über seine Vertragsverlängerung.