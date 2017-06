Im Interesse der Ermittler steht ein Programm, das für WM-Ausrichter Katar Spitzenathleten formen soll und dessen Sportdirektor der gestern vernommene Josep Colomer ist. Die spanische Justiz dürfte besonders ein abgehörtes Telefongespräch zwischen Rosell und Colomer vom 2. Mai dieses Jahres interessieren. Darin geht es um ein Förderprogramm talentierter Nachwuchsspieler in Katar zusammen mit der Firma "Bonus Sports Marketing".

Verdächtiger Betrag von 6,6 Millionen Euro

Die Firma "Bonus Sports Marketing" gehörte Sandro Rosell. Er will sie jedoch im Mai 2011 für 6,6 Millionen Euro an das libanesische Unternehmen "Sports Investments Offshore" verkauft haben. Trotzdem floss auch weiter Geld aus Katar, bestätigt das abgehörte Gespräch. Dubios: der Käufer, die libanesische Firma, war erst einen Monat zuvor gegründet worden und ihr Geschäftsführer wohnte in einer Immobilie von Sandro Rosell in Barcelona.

Wofür waren die 6,6 Millionen Verkaufspreis also, wenn nicht für die Kontrolle an "Bonus Sports Marketing"? Überwiesen wurden sie aus dem Umkreis der saudi-arabischen Gruppe Dallah Albaraka. Die Ankläger glauben, dass es sich dabei um Schmiergelder für einen anderen Deal handelte: Die Rechte für Freundschaftsspiele der brasilianischen Nationalmannschaft – geschlossen 2006 zwischen dem brasilianischen Fußballverband und der Firma ISE. Dahinter steht erneut: die saudische Gruppe Dallah Albaraka. Vermittler des Deals: Sandro Rosell. Was der gestern vernommene Partner von Rosell, Josep Colomer, dazu ausgesagt hat, ist bisher nicht bekannt. Jedoch, dass er die Dienste des gleichen Anwalts wie Sandro Rosell in Anspruch nimmt. Colomer wurde nach seiner Vernehmung wieder freigelassen.