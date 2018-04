Vor dem Treffen der Bundeskanzlerin mit Präsident Trump in Washington ist der ehemalige US-Botschafter Kornblum optimistisch, dass die deutsche Seite in Bezug auf den Handelsstreit Erfolge erzielen kann.

Kornblum sagte im Dlf (Audio-Link), die Bundeskanzlerin werde in den USA nach wie vor als wichtige und überzeugende Persönlichkeit angesehen. Die Erwartungen aus Deutschland, sie könne nichts erreichen, hätten ihn überrascht. Kornblum betonte, Trump könne in Bezug auf die Handelszölle keineswegs frei entscheiden. Die gesamte US-Industrie habe dem Präsidenten vermittelt, sie werde seine Politik nicht unterstützen. Kornblum empfahl eine weniger emotionale Rhetorik in der Auseinandersetzung. Es gebe einen großen Unterschied zwischen ein paar Zöllen und einem Handelskrieg.



Die USA haben die EU von Importzöllen auf Stahl und Aluminium vorerst ausgenommen. Für Verhandlungen wurde eine Frist bis 1. Mai gesetzt. Die EU erwägt als Vergeltung für mögliche Strafzölle eigene Importabgaben auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans.



In den für heute angesetzten Gesprächen zwischen Merkel und Trump soll es neben dem Handelsstreit zwischen den USA und der EU auch um das Atomabkommen mit dem Iran gehen. Von Trump wird darüber hinaus erwartet, dass er die aus seiner Sicht zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben anspricht und die Unterstützung für den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee kritisiert.

