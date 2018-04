Der ehemalige US-Botschafter Kornblum ist optimistisch, dass Bundeskanzlerin Merkel heute in Washington Erfolge in Bezug auf den Handelsstreit erzielen kann.

Kornblum sagte im Deutschlandfunk, Merkel werde in den USA nach wie vor als wichtige und überzeugende Persönlichkeit angesehen. Äußerungen aus Deutschland, sie könne bei dem Treffen mit Präsident Trump nichts erreichen, hätten ihn überrascht.



Trump hatte im März Strafzölle für Aluminium- und Stahlimporte verhängt, die EU-Länder davon aber vorläufig ausgenommen. Die Frist läuft nächste Woche aus.



Kornblum betonte, Trump könne in Bezug auf Handelszölle keineswegs frei entscheiden. Die gesamte US-Industrie habe dem Präsidenten vermittelt, sie werde seine Politik nicht unterstützen.



Merkel kommt am späten Nachmittag mit Trump zusammen

