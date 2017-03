Das war heute das Déjà-vu der Finanzkrise: Georg Funke, Ex-Bankchef der Hypo Real Estate, hat vor dem Münchner Landgericht einen unfassbaren Auftritt hingelegt, der an die schlimmsten Zeiten eingebildeter Banker in Deutschland erinnert. An überhebliche, der Wirklichkeit entfremdete Spieler in einer Finanzwelt, von der sie meinten, nur sie würden sie wirklich verstehen. Kein Selbstzweifel, kein Anflug von Demut, der wohl angebracht gewesen wäre: Immerhin hat der Staat die HRE mit zehn Milliarden Euro retten müssen. Geld, das der HRE nicht von Banken, sondern vom Steuerzahler gegeben wurde.

Stattdessen ritt der damals fristlos entlassene Funke in seinem Auftritt wilde Angriffe: Gegen die Deutsche Bank, die angeblich falsche Informationen über die Lage der HRE verbreitet hätte, gegen die Staatsanwaltschaft, der er "entweder tiefes Unverständnis oder bewusste Irreführung" vorwarf und gegen die Bundesregierung, insbesondere den damaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Wer glaubte, Funke hätte in den Jahren seit seinem Rausschmiss, in denen er von der Bildfläche abgetaucht war, irgendetwas gelernt oder eingesehen, sah sich heute eines Besseren belehrt.

Die nächste Bankenkrise könnte näher sein als wir das vermuten

Schlimm ist das, weil so eine weitere Chance für eine Aufarbeitung des deutschen Kapitels der furchtbaren Finanzkrise vertan wurde. Viele Ermittlungen gegen damals Verantwortliche sind mittlerweile im Sande verlaufen, weil die Beweisführung äußerst schwierig ist. Dabei wäre es wichtig, die damals gemachten Fehler zu analysieren. Der deutschen Politik etwa wird bis heute vorgeworfen, in der Finanzkrise zu zögerlich reagiert zu haben. Was wusste sie zu welchem Zeitpunkt? In welcher Weise war sie wann mit der HRE in Kontakt? Wie sehr orientierte man sich an dem Vorgehen in den USA, das unter dem Strich erfolgreicher war?

Hier hätte gerade das deutsche Gesicht der Finanzkrise, Georg Funke, zur Aufklärung beitragen können. Denn die HRE war wegen ihrer Größe systemrelevant und das Agieren der Akteure damals äußerst bedeutsam. Nach dem heutigen Auftritt des ehemaligen Bankchefs ist da für die restlichen Prozesstage bis September nicht mehr viel zu erwarten. Die dramatische Entwicklung der Finanzkrise in Deutschland fällt damit weiter zurück in die Bücher der Wirtschaftshistoriker. Doch da gehört sie nicht hin. Die nächste Bankenkrise könnte uns näher sein als wir das vermuten.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.