Der ehemalige SPD-Chef Schulz hat in einem Interview Fehler eingeräumt.

Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sagte er, er habe dumme Fehler gemacht und sich damit seinen Gegnern ausgeliefert. Schulz nannte sich einen "glücklosen Parteiführer", der teilweise an den Strukturen der SPD gescheitert sei. Die Partei könne gnadenlos sein. Er sei der ideale Sündenbock für alles gewesen, was die Partei seit Jahren falsch gemacht habe, kritisierte Schulz.



Der Ex-SPD-Chef hatte nach der Bundestagswahl ausgeschlossen, in eine Regierung unter Kanzlerin Merkel einzutreten, später aber das Amt des Außenministers für sich beansprucht. Nach massiver Kritik aus der Partei verzichtete Schulz schließlich auf das Amt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.