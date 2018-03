Im Fall des ehemaligen russischen Doppelagenten, der möglicherweise vergiftet wurde, hat die britische Anti-Terror-Polizei die Ermittlungen übernommen.

Das teilte Scotland Yard in London mit. Der Vorfall werde aber bislang nicht als Terrortat eingestuft. Der russische Ex-Spion sowie seine Tochter waren am Sonntag mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus in Salisbury eingeliefert worden und befinden sich weiter in einem sehr kritischen Zustand. Die Polizei sprach von einer bisher unbekannten Substanz. Der 66-jährige war in Russland wegen Spionage für Großbritannien verurteilt worden, 2010 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei.



Der britische Außenminister Johnson warnte Russland vor Konsequenzen, sollte Moskau in den Fall involviert sein. Das russische Außenministerium wies eine Verwicklung zurück. Ein Sprecher sagte, der Fall sollte zuerst untersucht werden, bevor man Vorwürfe erhebe.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.