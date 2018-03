Der Sicherheitsrat der britischen Regierung kommt heute früh in London zusammen, um sich mit dem Fall des russischen Doppelagenten zu befassen, der offenbar vergiftet wurde.

Der Ex-Spion und seine Tochter waren am Sonntag mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus in Salisbury eingliefert worden. Ihr Zustand ist weiter kritisch. Die Ursache für die mysteriöse Erkrankung der beiden ist noch nicht geklärt. Inzwischen hat die Anti-Terror-Polizei die Ermittlungen übernommen. Wie Scotland Yard weiter mitteilte, wird der Vorfall bislang nicht als Terrortat eingestuft.

