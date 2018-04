Der ehemalige UNO-Waffeninspekteur van Aken geht davon aus, dass die Ermittlungen zum mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma trotz der Verzögerungen noch Ergebnisse liefern werden.

Entscheidend seien Untersuchungen und Befragungen von Überlebenden, sagte der frühere Bundestagsabgeordnete der Linken im Deutschlandfunk. Anhand des Blutbildes oder von Verätzungen lasse sich auch später noch der Nachweis führen, ob Giftgas wie Chlor oder Sarin eingesetzt wurde. Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen sind am Samstag in Syrien eingetroffen, um die Ermittlungen in Duma aufzunehmen, durften bisher aber nicht dorthin reisen. Es fehlten Sicherheitsgarantien aus Russland und Syrien.



Der US-Vertreter bei der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, Ward, und die britische Premierministerin May hatten deshalb den Verdacht geäußert, dass Russland und Syrien Beweise für den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April beseitigen wollten. Der russische Außenminister Lawrow wies das in einem BBC-Interview zurück. Er könne garantieren, dass Russland den Ort des Geschehen nicht manipuliert habe.



Van Aken kritisierte die Verzögerungen und sprach von "Propaganda auf beiden Seiten". Nach Angaben des russischen Botschafters bei der OPCW sollen die Ermittler der Organisation jetzt morgen nach Duma reisen dürfen.



Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder verurteilten den mutmaßlichen Einsatz chemischer Waffen im syrischen Bürgerkrieg. In einer von Regierungssprecher Seibert über Twitter verbreiteten Erklärung werden die Luftangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Ziele in Syrien gutgeheißen. Es habe sich um die Bemühung gehandelt, die Fähigkeit des Assad-Regimes zum Einsatz chemischer Waffen zu vermindern.

