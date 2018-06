Der frühere kongolesische Vizepräsident Bemba ist nach seinem Freispruch durch den Internationalen Strafgerichtshof an Belgien überstellt worden.

Dort lebt die Familie des 55-Jährigen. Nach Angaben der Justiz kann sich Bemba in Belgien frei bewegen, muss sich aber an bestimmte Auflagen halten.



Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte Bembas Verurteilung zu 18 Jahren Haft in der vergangenen Woche wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Ihm wurden Kriegsverbrechen vorgeworfen.

