Die Anklage des früheren VW-Chefs Winterkorn in den USA stößt bei der Opposition im Bundestag auf Zustimmung.

Der Verkehrsausschussvorsitzende Özdemir von den Grünen sagte, er sei beeindruckt, mit welchem Nachdruck der Abgasbetrug von der amerikanischen Justiz verfolgt werde. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Theurer sprach von einem "erneuten Weckruf" für Volkswagen und Bundeskanzlerin Merkel. Sie müssten dafür sorgen, dass die Hardware von Diesel-Fahrzeugen auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet werde. Der Linken-Politiker Ernst nannte die Anklage Winterkorns in den USA überfällig. Er sprach von einem Armutszeugnis für Justiz und Politik in Deutschland.



Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass sie ihre Ermittlungen zum Abgasskandal noch in diesem Jahr abschließt. Die Manipulationen an Diesel-Fahrzeugen von VW sind seit Herbst 2015 bekannt. Die US-Justiz hat den früheren Konzernchef Winterkorn wegen Mittäterschaft angeklagt.

