Ex-Wikileaks-Informantin Chelsea Manning Whistleblowerin will für US-Senat kandidieren

Chelsea Manning, die einst Geheimnisse der US-Streitkräfte an die Internetplattform Wikileaks weitergegeben hatte, will in den US-Senat. Die 30-Jährige, inzwischen aus Militärhaft entlassen, tritt im Bundesstaat Maryland an.

Von Gabi Biesinger

