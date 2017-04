Experiment im Container "Platzprojekt" zieht Kreative und Stadtplaner nach Hannover

Ob in der Geschäftswelt oder im Kulturbereich: Neue, erfolgsversprechende Ideen brauchen kreativen Raum, um sich zu entwickeln. Doch häufig fehlt es an Geld und in Zeiten von Wohnungsnot auch an geeigneten Orten. Auf einer ehemaligen Industriebrache in Hannover experimentieren Kreative jetzt mit Überseecontainern.

Von Susanne Schrammar