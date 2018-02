Vor dem Hintergrund der Verluste der Deutschen Bank haben Experten die Bedeutung des Geldhauses für die Bundesrepublik betont.

Deutschland brauche eine international agierende Bank, sagte Christoph Schalast, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, im Deutschlandfunk. Sonst gerate man in Abhängigkeit von britischen, spanischen oder amerikanischen Instituten. Darüber hinaus wünschten sich deutsche Unternehmen bei Investitionen zum Beispiel in Brasilien, China oder Afrika einen Ansprechpartner, der dieselbe Sprache spreche und die hiesige Rechtsordnung verstehe. Dies ist laut Schalast für Deutschland als Exportweltmeister besonders wichtig.



Der Finanzexperte und ehemalige Börsenhändler Dirk Müller unterstrich die große Bedeutung der Deutschen Bank besonders für die Industrie. Allerdings mache die starke Regulierung in Europa eine Positionierung auf dem internationalen Markt schwer, sagte er ebenfalls im [Deutschlandfunk|deutsche_bank_in_der_kritik_interview_mit_exboersenmakler_dlf_20180202_1220_cb510d05.mp3].



Die Deutsche Bank schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem Verlust von einer halben Milliarde Euro ab. Damit schreibt das größte deutsche Geldhaus das dritte Jahr in Folge rote Zahlen. Zur Begründung verwies der Konzern in Frankfurt am Main auf Belastungen durch die US-Steuerreform.

