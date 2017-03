Die geplante Gesundheitsreform der US-Republikaner dürfte nach Schätzungen von Experten 14 Millionen Amerikanern die Krankenversicherung kosten.

Diese Zahl nannte das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses in einem in Washington vorgestellten Bericht. US-Gesundheitsminister Price wies die Angaben zurück. Er sagte, der Bericht ignoriere, dass es mit dem System der Republikaner größere Auswahlmöglichkeiten für die Versicherten gebe. Präsident Trump will die von seinem Vorgänger Obama eingeführte Krankenversicherung wegen aus seiner Sicht zu hohen Kosten für den Staat zurücknehmen und durch ein billigeres System ersetzen. Die oppositionellen Demokraten, aber auch manche Republikaner befürchten, dass sich dann viele Menschen keine Krankenversicherung mehr leisten können.



Der US-Senat bestätigte am Abend die von Trump nominierte Kandidatin für den Chefposten der Krankenversicherung. Die Republikanerin Verma gilt als Kritikerin von "Obamacare" und als enge Vertraute von Vizepräsident Pence.