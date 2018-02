In Berlin beraten Unterhändler von CDU, CSU und SPD weiter über die Details einer künftigen Zusammenarbeit. Nach Angaben von SPD-Chef Schulz gibt es eine Einigung über die künftige Europapolitik. In anderen Bereichen dagegen hakt es offenbar noch. Wirtschaftswissenschaftler und Umweltexperten kommen bei der Bewertung der bisherigen Verhandlungsergbenisse zu einem gemischten Ergebnis.

Der Wirtschaftswissenschaftler Gustav Adolf Horn von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hob im Deutschlandfunk (Audio-Link) lobend hervor, dass vieles von dem, was man den Menschen in den vergangenen Jahren an Kürzungen aufgebürdet habe, wieder zurückgenommen werde. Als Beispiel nannte Horn Kürzungen bei den Renten.



Der politische Geschäftsführer der Klimaschutz-Lobbyorganisation Germanwatch, Christoph Bals, zweifelte ebenfalls in unserem Programm an (Audio-Link), dass die Klimaschutzziele mit den bisher beschlossenen Maßnahmen erreicht werden können. In der Landwirtschaft sei die industrielle Massentierhaltung ein großes kliimapolitisches Problem. Durch die Ausgasungen der Tiere würde viel Methan freigesetzt, für die Produktion der Futtermittel oft Regenwald abgeholzt. Bals forderte deshalb einen Wandel hin zu weniger Tieren, mehr Qualität und mehr Weidehaltung.



Auch der Generalsekretär des Sachverständigenrates für Umweltfragen, Carsten Neßhöver, bemängelte (Audio-Link), dass in den bisherigen Entwürfen zum Koalitionsvertrag viel Unkonkretes zu lesen sei, etwa zum Kampf gegen das Insektensterben oder zur Reduzierung von Nitrat im Grundwasser.



In Berlin beraten die Unterhändler von CDU, CSU und SPD weiter über die verbleibenden Streitthemen Arbeit und Gesundheit. Mehrere an den Verhandlungen Beteiligte dämpften Erwartungen, dass es heute zu einer abschließenden Einigung kommen wird.



Beim Thema Europa haben sich die Verhandlungspartner offenbar bereits geeinigt. SPD-Chef Schulz teilte über soziale Medien mit, das Ergebnis sei ein dringend nötiges Aufbruchssignal. Zugleich appellierte er an die SPD-Mitglieder, eine große Koalition als Chance für die Europapolitik zu betrachten. Es sei ihm ein Herzensanliegen, meinte Schulz. Man habe unter anderem mehr Investitionen, ein Ende des Spardiktats und mehr Mittel für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit vereinbart.



Bei den Themen Gesundheit und Arbeit gibt es noch keine Einigung. Die Koalitionsverhandlungen dauern deshalb länger als geplant. Möglicherweise werden sie erst morgen abgeschlossen.



Sollte der Koalitionsvertrag zustande kommen, wird er den SPD-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Für den Mitgliederentscheid werden etwa drei Wochen veranschlagt. Erst danach könnte eine neue Bundesregierung gebildet werden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.