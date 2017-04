Die Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund waren nach Einschätzung der Polizei ein gezielter Angriff. Man ermittele wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wurde auf einer Pressekonferenz am späten Abend mitgeteilt. Laut Staatsanwaltschaft fanden Ermittler in der Nähe des Tatorts ein mögliches Bekennerschreiben, das auf seine Echtheit geprüft werde.

Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde an der Hand und am Arm verletzt, als er von Splittern einer berstenden Scheibe des Busses getroffen wurde.



In unmittelbarer Nähe des Busses waren kurz nach der Abfahrt zum Stadion drei Sprengsätze detoniert. Nach Angaben der Polizei waren sie vermutlich in einer Hecke versteckt.



Das Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco wurde abgesagt und soll heute um 18 Uhr 45 stattfinden.