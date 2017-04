Die Polizei arbeitet an der Aufklärung der Hintergründe des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten. Ermittler fanden in der Nähe des Tatorts ein mögliches Bekennerschreiben.

Die Echtheit des Schreibens werde intensiv geprüft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zum Inhalt wurden noch keine Angaben gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen gezielten Angriff auf den Fußball-Bundesligisten handelt. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.



Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde an der Hand und am Arm verletzt. Er wurde noch am Abend operiert. Auch ein Polizist, der den Bus auf einem Motorrad begleitete, wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Für die Fans im und am Stadion habe keine Gefahr bestanden.



In unmittelbarer Nähe des Busses waren kurz nach der Abfahrt vom Hotel zum Dortmunder Stadion gegen 19.15 Uhr drei Sprengsätze detoniert.



Innen- und Sportminister de Maizière erklärte via Twitter, seine Gedanken seien bei der Mannschaft von Borussia Dortmund. Jetzt gelte es, die Hintergründe aufzuklären. Er hoffe, dass am heutigen Abend wieder der Fußball im Mittelpunkt stehen werde.



Das Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco wurde um einen Tag auf heute verschoben. Anstoß in Dortmund soll um 18.45 Uhr sein. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Großeinsatz vor, um die Veranstaltung zu sichern.



Borussia Dortmund forderte seine Fans auf, den Fans der Gastmannschaft aus Monaco privat Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Auch der BVB-Rivale FC Schalke 04 äußerte sich solidarisch und schrieb: "In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen."