Die AfD ist nach Einschätzung des Extremismusforschers Alexander Häusler eine "Sammlungsbewegung für den sich als ordnungsliebend verkleidenden Wutbürger".

Die Partei lebe von der Negativskandalisierung und bespiele die Themen Sicherheit, Ordnung und Recht, sagte Häusler im Deutschlandfunk. Da sei es für sie gewinnbringend, wenn sie in ihren Reihen viele Polizeibeamte, Justizbeamte und Richter habe. Dies sei schon bei anderen rechtspopulistischen Parteien so gewesen, beispielsweise bei der Schill-Partei in Hamburg oder den Republikanern. Häusler betonte, Beamte seien der Objektivität verpflichtet. Auch sie hätten allerdings das Recht auf persönliche Meinungsäußerung, solange die verfassungsmäßige Ordnung gewahrt werde. Grenzwertig seien auch Fälle, in denen Berufsträger über Fragen urteilen müssten, in denen es explizit um derartige Themen gehe. Als Beispiel nannte Häusler das NPD-Verbotsverfahren.



In Weimar findet zur Zeit der Richter- und Staatsanwaltstag statt. Im Fokus steht in diesem Jahr unter dem Motto "Der gläserne Mensch" die Sicherheitspolitik.