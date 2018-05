Die Europäische Zentralbank hält den Aufschwung in der Euro-Zone trotz negativer Einflüsse nicht für gefährdet.

Es gebe nach wie vor eine robuste wirtschaftliche Expansion, teilte die EZB in ihrem Wirtschaftsbericht mit. Die Bank geht zudem davon aus, dass sich die Inflation mittelfristig dem Ziel von knapp unter zwei Prozent annähern wird. Im April lag die Teuerungsrate bei 1,2 Prozent.



Zu Jahresbeginn hatte sich das Wachstum im Euro-Raum unter anderem wegen des kalten Wetters, der Grippewelle und wegen Streiks in manchen Ländern deutlich verlangsamt. Als neues Risiko sieht die EZB die Gefahr eines verstärkten Protektionismus im Welthandel an.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.