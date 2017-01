EZB Leitzins bleibt bei null Prozent

Die EZB-Zentrale in Frankfurt am Main beim Lichtspektakel "Luminale" (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Die Europäische Zentralbank hält weiter an ihrer Politik des billigen Geldes fest.

Wie die EZB nach einer Sitzung des Rats in Frankfurt am Main mitteilte, bleibt der Leitzins, zu dem sie Geschäftsbanken Geld leiht, bei null Prozent. Auf diesem Rekordtief liegt er bereits seit März 2016. Banken, die Geld bei der EZB parken, müssen weiterhin Strafzinsen in Höhe von 0,4 Prozent zahlen.



Angesichts steigender Inflation und verbessertem Wirtschaftswachstum in der Eurozone war die Kritik an der Niedrigzinspolitik der Bank zuletzt gewachsen. EZB-Präsident Draghi sagte, die Zinsen würden noch lange auf dem Niveau bleiben. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Inflation fundamental steige.