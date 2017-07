Der Leitzins im Euroraum bleibt weiter bei null Prozent.

Das teilte die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main mit. Zudem will die Notenbank noch bis mindestens Ende dieses Jahres Staats- und Unternehmensanleihen ankaufen.



Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, hatte zuvor eine Ausstiegsstrategie der Europäischen Zentralbank aus der lockeren Geldpolitik gefordert. Ab Januar 2018 sollten die Anleihekäufe eingestellt werden, sagte Fuest. Er sehe zudem die Unabhängigkeit der Geldpolitik in Gefahr, da das EZB-System mehr und mehr zu einem Gläubiger der Eurostaaten werde.