Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Draghi, will trotz steigender Teuerungsraten an der lockeren Geldpolitik seines Hauses festhalten.

Er sagte auf einer Konferenz in Frankfurt am Main, die EZB habe noch nicht genügend Hinweise gesammelt, um ihre Bewertung der Inflationsaussichten zu ändern. Draghi stellt sich damit erneut gegen Forderungen unter anderem aus Deutschland, den Ankauf von Anleihen und anderen Wertpapieren zurückzufahren und die Null-Zins-Politik zu beenden. Beide Maßnahmen sollen die Wirtschaft in der Euro-Zone beleben, bringen Sparer aber in Schwierigkeiten.