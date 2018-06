Die Europäische Zentralbank will das Programm zum Kauf von Anleihen voraussichtlich noch dieses Jahr auslaufen lassen.

Das entschied der EZB-Rat auf seiner auswärtigen Sitzung in der lettischen Hauptstadt Riga. Bislang waren die Ankäufe, die vor allem in Deutschland umstritten sind, bis September terminiert. Sie liegen derzeit bei 30 Milliarden Euro pro Monat. Die EZB plant nun von Oktober an eine kurze Auslaufphase mit reduziertem Volumen.



Der EZB-Rat beschloss auch, den Leitzins in der Eurozone bei null Prozent zu belassen - wie schon seit März 2016. Zudem müssen Geschäftsbanken, die Geld bei der Notenbank parken, weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.