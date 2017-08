Es ist der zweite Warnschuss aus Karlsruhe binnen weniger Jahre in Richtung Frankfurt, dem Sitz der Europäischen Zentralbank. Bereits im März 2014 legte das Bundesverfassungsgericht ein umstrittenes EZB-Ankaufprogramm von Staatsanleihen dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vor. Nach Meinung der Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht hatte die EZB aber schon mit diesem Programm ihr Mandat eindeutig überschritten.



Geldpolitik zur Wahrung der Preisstabilität ist ihr demnach erlaubt, nicht aber die Haushaltsfinanzierung von Staaten. Doch der EuGH gab den obersten Währungshütern damals Recht - das geplante Ankaufprogramm sei im Grundsatz rechtens, allerdings müsse die Europäische Zentralbank dabei einige Spielregeln beachten. Auch Karlsruhe zeigte sich später mit diesem Urteil zufrieden.



Nun also ist der Europäische Gerichtshof erneut gefragt. Wieder einmal geht es im Kern um die gleichen Fragen - nämlich betreibt die EZB verbotene Staatenfinanzierung oder nicht. Und doch ist der jetzige Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren in Luxemburg brisanter. Zum einen geht es um ein aktives Ankaufprogramm von Staatsanleihen, in das die EZB bereits über zwei Billionen Euro investiert hat. Beim ersten Fall musste der EuGH nur über eine Ankündigung urteilen, die bis heute nicht aktiviert worden ist.

Der geldpolitische Kurs der EZB steht schon lange in der Kritik

Zudem kann der EuGH die aktive Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank anhand der Kriterien überprüfen, die das Gericht in seinem Urteil selbst aufgestellt hat. Etwa, dass die EZB die Staatanleihen unangekündigt bei Banken und anderen Investoren kaufen muss. Oder dass es eine Mindestfrist zwischen der Ausgabe der Staatsanleihen und ihrem Ankauf durch die EZB geben muss. Die Kritiker der EZB bezweifeln dies.



Schon seit geraumer Zeit steht der geldpolitische Kurs der Europäischen Zentralbank massiv kritisiert, auch von Bundesbankchef Jens Weidmann. Die Eurozone hat die turbulenten Zeiten der Finanzkrise längst hinter sich gelassen. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Trotzdem hält EZB-Chef Mario Draghi bislang unbeirrt an der Politik des billigen Geldes sowie des billionenschweren Ankaufprogramms von Staatsanleihen fest.



Die EZB ist damit längst der zentrale Machtfaktor in der Eurozone geworden, von dem auch Wohl und Wehe der Mitgliedstaaten abhängen. Weil sie sich längst an das billige Geld gewöhnt haben. Zugleich ist es kein Geheimnis, dass Mario Draghi das EZB-Mandat bis an die Schmerzgrenze ausreizt hat.



Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ist in den EU-Verträgen festgeschrieben. Zugleich handeln aber auch die obersten Währungshüter nicht im rechtsfreien Raum, sondern sie haben sich an bestimmten Kriterien zu orientieren. Ob sie diese Verpflichtung auch erfüllen, muss jetzt erneut und völlig zu Recht vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.