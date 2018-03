Auch deutsche Datenschützer schalten sich nun in die Affäre um illegale Datenerhebungen bei Facebook ein.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Caspar kündigte an, sich an den US-Konzern zu wenden. Bei rund 30 Millionen Nutzern in Deutschland könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit einige von der Affäre betroffen sein.



Hintergrund sind Medienberichte, nach denen das Unternehmen "Cambridge Analytica" im Jahr 2014 Zugriff auf Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern erhielt. Die Informationen seien später unter anderem dafür verwendet worden, den Wahlkampf des damaligen Präsidentschaftsbewerbers Trump zu unterstützen.



In den USA hat der Kongress Untersuchungen angekündigt, ebenso die Handelskommission - eine Bundesbehörde. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte Fox News, US-Präsident Trump begrüße es, wenn das Parlament und andere sich mit dem Sachverhalt befassten. Inzwischen hat das britische Parlament Facebook-Chef Zuckerberg vorgeladen.

