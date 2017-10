Die Werbung auf der Internet-Plattform Facebook soll angesichts der möglichen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl durch Russland genauer unter die Lupe genommen werden.

Wie das Unternehmen mitteilte, werden im kommenden Jahr weitere 1.000 Mitarbeiter eingestellt, um Anzeigen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Geschäftsbedingungen eingehalten würden. Im September hatte Facebook erklärt, dass in den Monaten vor und nach der Wahl in den USA etwa 3.000 Anzeigen mit polarisierendem Inhalt geschaltet worden seien. Die Auftraggeber säßen vermutlich in Russland. Nach Schätzungen des Netzwerks sahen insgesamt etwa zehn Millionen US-Bürger diese Anzeigen.