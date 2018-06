Der Bundesgerichtshof hat sich heute mit der Frage befasst, ob Eltern vollständig auf das Facebook-Konto ihres verstorbenen Kindes zugreifen können.

Das Urteil soll am 12. Juli bekannt gegeben werden. In der Verhandlung deutete sich an, dass die Richter den digitalen Nachlass mit dem sonstigen Erbe gleichsetzen könnten. Dann hätten die Eltern einen Anspruch auf die Daten.



Geklagt hatte die Mutter einer 15-Jährigen, die unter ungeklärten Umständen tödlich verunglückte. Sie will wissen, ob es Hinweise auf Suizidabsichten ihrer Tochter gab. Facebook hatte der Frau den Zugriff auf das Konto verweigert und auf das Fernmeldegeheimnis verwiesen.

