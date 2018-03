Die britische Datenschutzbehörde hat im Zusammenhang mit dem Datenskandal bei Facebook die Büros von "Cambridge Analytica" in London durchsucht.

Etwa 20 Beamte verschafften sich gestern Abend per Gerichtsbeschluss Zugang zu den Räumen des Unternehmens, das in Verdacht steht, Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern illegal verwendet zu haben. Die Informationen sollen eingesetzt worden sein, um US-Präsident Trump im Wahlkampf zu helfen.



In der Affäre sieht Facebook sich scharfer Kritik ausgesetzt. Firmengründer Zuckerberg hat erklärt, sein Konzern habe Fehler begangen; künftig solle es Verbesserungen beim Datenschutz geben.



Ranghohe US-Politiker forderten Zuckerberg auf, sich vor einem Ausschuss in Washington Fragen zu stellen. Die Anhörung wird es aber wohl nicht vor dem Ende der Osterpause des Kongresses in rund zwei Wochen geben.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.