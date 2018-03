Die britische Datenschutzbehörde hat im Zusammenhang mit dem Datenskandal bei Facebook die Büros von "Cambridge Analytica" durchsucht.

Das Londoner Unternehmen steht im Verdacht, Daten von Facebook-Nutzern illegal verwendet zu haben. Die Durchsuchung war kurz zuvor von einem Gericht genehmigt worden. Die britische Datenschutzbehörde hatte Einblick in Unterlagen und Datenbestände von "Cambridge Analytica" verlangt.



Auch für Facebook selbst hat die Affäre weitere Konsequenzen. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX und der Elektroauto-Hersteller Tesla haben ihre Seiten in dem Netzwerk gelöscht. Beide Accounts hatten jeweils etwa 2,6 Millionen Abonnenten. Der Unternehmer Elon Musk war auf Twitter dazu aufgefordert worden.



Zuvor hatte bereits die Commerzbank ihre Werbeanzeigen auf Facebook zurückgezogen, ebenso wie das Internetunternehmen Mozilla.



Auslöser waren Berichte, wonach Daten von etwa 50 Millionen Facebook-Nutzern von einer Analysefirma verwendet wurden, um Einfluss auf den Wahlkampf in den USA zu nehmen. Facebook-Chef Zuckerberg sprach in diesem Zusammenhang von Fehlern seines Konzerns und von einem Vertrauensbruch.

