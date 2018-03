Die Bundesdatenschutzbeauftragte Voßhoff hat Zweifel an den Datenschutz-Versprechen von Facebook-Gründer Zuckerberg geäußert.

Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ja gerade das Geschäftsprinzip von Facebook, Daten zu generieren und sie gewinnbringend zu vermarkten. Daher würde sie nicht behaupten wollen, dass sie Zuckerberg per se glaube. Gerade in Anbetracht des Ausmaßes der Vorwürfe blieben Zweifel. Voßhoff riet von der Nutzung des sozialen Netzwerks nicht ab, mahnte aber zur Vorsicht. - Im Skandal um den Missbrauch von rund 50 Millionen Nutzern durch die britische Firma "Cambridge Analytica" hatte sich Zuckerberg entschuldigt. Zugleich kündigte er Änderungen beim Zugang zu den Nutzerdaten an.

