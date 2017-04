Facebook will stärker gegen Falschmeldungen vorgehen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen dabei auch verdächtige Nutzerkonten gesperrt werden. Die entsprechenden Betreiber würden aufgefordert, ihre Identität zu bestätigen. In Frankreich sei das soziale Netzwerk beispielsweise in rund 30.000 Fällen gegen mutmaßliche so genannte Fake-Accounts vorgegangen.