Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat einen Mann wegen Hetze im Internet gegen die Grünen-Politikerin Roth verurteilt.

Der 57-Jährige muss wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Beleidigung eine Strafe von 4.800 Euro zahlen. Der Angeklagte habe die Bundestagsabgeordnete verunglimpft und dazu aufgefordert, sie aufzuhängen, hieß es in der Urteilsbegründung.



In dem Prozess ging es um zwei Einträge bei Facebook. Zu der Forderung, die Politikerin "aufzuhängen", erklärte der Mann nun vor Gericht, er habe dies nicht ernst gemeint - die Beleidigung dagegen schon.



Das Gericht hatte zunächst einen Strafbefehl in Höhe von 1.920 Euro verhängt. Der jetzt Verurteilte legte Einspruch ein. Die Anzeige in der Sache hatte ein weiterer Facebook-Nutzer gestellt, der die Äußerungen auf der Seite des 57-Jährigen entdeckt hatte.



Politiker verschiedener Parteien haben wiederholt Beschimpfungen und Beleidigungen über die sozialen Netzwerke beklagt. Der Ton bei den Online-Plattformen hatte sich insbesondere bei Debatten über die Flüchtlingspolitik deutlich verschärft.