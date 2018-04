Facebook will offenbar verhindern, dass rund 1,5 Milliarden Nutzer von strengeren Datenschutzrichtlinien profitieren.

Der Konzern hat der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass die Nutzer neu zugeordnet werden. Bisher galten für alle Mitglieder außerhalb der USA und Kanadas die Nutzungsbedingungen von Facebook in Irland. Ab Mai wird sich das ändern. Dann werden nur noch die 370 Millionen Nutzer in Europa Irland zugeordnet und fallen damit unter die strengeren EU-Datenschutzvorgaben. Diese treten Ende Mai in Kraft. Mit der Neuordnung gilt der Datenschutz dann nicht mehr für die rund 1,5 Milliarden User in Afrika, Asien, Australien und Lateinamerika. Für sie will Facebook nun eigene Richtlinien aufstellen.



Facebook geht es offenbar darum, eventuelle Strafzahlungen so klein wie möglich zu halten. Laut EU-Recht drohen Strafen von bis zu vier Prozent des Umsatzes.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.