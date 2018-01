Das soziale Netzwerk Facebook will seine Nutzer befragen, welchen Medien sie vertrauen.

Das kündigte Konzernchef Zuckerberg in einem Post an. Ihm gehe es darum, dass die Nachrichten, die Nutzern angezeigt würden, von hoher Qualität seien. Es gebe zu viel Sensationalismus, Desinformation und Polarisierung in der Welt. Darum solle die Gemeinschaft der Nutzer entscheiden, welche Quellen vertrauenswürdig seien. In einem Update werde das Ergebnis dann verarbeitet.



Facebook hatte erst vor einer Woche eine weitere Änderung mitgeteilt. Demnach sehen Nutzer künftig mehr und häufiger Nachrichten von Freunden und Familie - und weniger von Unternehmen, Medien und politischen Gruppen. In die Kritik war Facebook zuletzt wegen Falschmeldungen und Einträgen aus Russland geraten, mit denen Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl genommen werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.