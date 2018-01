Das soziale Netzwerk Facebook will künftig seine Nutzer über die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenquellen urteilen lassen.

Konzernchef Zuckerberg kündigte in einem Post an, Ziel sei es, solchen Nachrichten Vorrang zu geben, die von hoher Qualität seien. Es gebe zu viel Sensationsgier, Desinformation und Polarisierung in der Welt. Wenn man nicht gezielt gegen diese Probleme vorgehe, würden sie letztlich noch verstärkt, so Zuckerberg. Das sogenannte "trusted sources"-Ranking soll in der kommenden Woche starten. Facebook war wiederholt kritisiert worden, nicht gegen die Verbreitung so genannter Fake News vorzugehen.

