In der Affäre um Datenmissbrauch bei Facebook steht Firmenchef Zuckerberg heute Vertretern des Europaparlaments Rede und Antwort.

Er wird am frühen Abend durch die Spitzen der Fraktionen und Parlamentspräsident Tajani befragt. Die Anhörung wird live im Internet übertragen. Zuckerberg willigte nach einigem Zögern in eine öffentliche Anhörung ein. Facebook hat eingeräumt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern des Online-Netzwerks bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet sind. Sie sollen unter anderem unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgeschlachtet worden sein. In Europa waren laut Facebook bis zu 2,7 Millionen Nutzer betroffen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.