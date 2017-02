Facebook Zuckerberg will Werkzeug für globale Gemeinschaft schaffen

Mark Zuckerberg (Facebook/dpa )

Der Gründer von Facebook, Zuckerberg, hat in einer Art Manifest seine Vision für die Rolle des sozialen Netzwerks in der globalisierten Welt umrissen.

Der Text, dem die britische Zeitung The Guardian die Anmutung einer Rede zur Lage der Nation zuschreibt, greift Probleme wie den Klimawandel, Terrorismus, soziale Ungleichheit und vor allem eine zunehmende Tendenz zur Abschottung auf. Es gehe darum, eine Gemeinschaft zu entwickeln, in der die Welt weiterhin näher zusammenrücke, so Zuckerberg.



Er spricht auch die Kritik an Facebook im Zusammenhang mit Filterblasen, Fake News und reißerischen Überschriften an. Die Software prüfe nun, ob Nutzer einen Artikel erst teilen, wenn sie ihn gelesen haben. Wenn das der Fall sei, werde der Artikel prominenter platziert. Gegen Hassreden und andere verbotene Inhalte hofft Zuckerberg künftig auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz.