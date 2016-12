Fachkräftemangel DIHK sieht immer größere Probleme für Firmen

Die Suche nach passendem Personal wird für immer mehr Betriebe zur Last, meldet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. (dpa / Stephanie Pilick)

Deutsche Unternehmen beklagen zunehmende Schwierigkeiten, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken.

40 Prozent der Betriebe hätten inzwischen einen Mangel an passenden Mitarbeitern, sagte DIHK-Chefvolkswirt Treier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er verwies dabei auf eine Analyse des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zur Lage der Firmen hierzulande. Demnach sieht fast jeder zweite Betrieb in der erfolglosen Suche nach Fachpersonal eines der Hauptrisiken für die künftige Geschäftstätigkeit.



Weiter heißt es, besonders stark betroffen seien IT-Dienstleister und der Werkzeugmaschinenbau. Verschärft habe sich die Lage zudem in der Elektrotechnik, der Möbelbranche sowie bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen.