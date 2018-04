In der Pflege sind einem Medienbericht zufolge Stellen in großem Umfang nicht besetzt.

Allein in der Altenpflege fehlten 15.000 Fachkräfte und 8.500 Helfer, zitiert die "Berliner Zeitung" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. In der Krankenpflege gebe es zudem 11.000 offene Stellen und 1.500 unbesetzte Helfer-Jobs. Die Regierung beruft sich bei ihren Angaben auf aktuelle Zahlen aus der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit.



Weiter heißt es, im Schnitt kämen in der Altenpflege auf 100 offene Stellen lediglich 21 arbeitslose Fachkräfte. In der Krankenpflege sehe das Verhältnis etwas besser aus. Hier ständen 100 offene Stellen durchschnittlich 41 arbeitslosen Fachkräften gegenüber.

