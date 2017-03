Der US-Fahrdienstleister Uber setzt eine Software ein, um Kontrollen durch die Behörden zu entgehen.

Wie die New York Times berichtet, wertet die Software namens "Greyball" Metadaten aus, die die Uber-App auf dem Smartphone erhebt. So werden Ermittler, die zu Kontrollzwecken ein Fahrzeug bestellt haben, frühzeitig identifiziert und eine Überprüfung wird vermieden. Uber setzt diese Technologie laut der Zeitung in Ländern ein, in denen der Fahrdienst gegen behördliche Widerstände kämpft. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und wird von etablierten Taxiunternehmen als unlautere Konkurrenz betrachtet.