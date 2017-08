Auch für Menschen, die in ihrer Bewegung und Koordination eingeschränkt sind, werden Fahrräder - zum Teil auf Rezept - individuell angefertigt. Fahrräder können also passgenau nach den Bedürfnissen der Kunden zusammengebaut werden. Welche Komponenten sind sinnvoll und wichtig, welche eher Luxus und welche vor allem reparaturanfällig? Was ist je nach Gelände und menschlicher Proportionen zu berücksichtigen? Und was gibt es zu welchem Preis?

Zum 200-jährigen Jubiläum des Fahrrads beantworten Expertinnen und Experten Ihre Fragen zu Trends und Klassikern.

Gesprächsgäste:

Sebastian Meyer , Basis Fahrradwarenladen Stuttgart

, Basis Fahrradwarenladen Stuttgart Stephan Behrendt , Fachreferent Technik und Verbraucherberatung, ADFC

, Fachreferent Technik und Verbraucherberatung, ADFC Dario Valenti , Hasebikes Spezialräder, Waltrop

, Hasebikes Spezialräder, Waltrop Jochen Kleinebenne, Patria Fahrräder, Bielefeld

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon lautet: 00 800 - 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de